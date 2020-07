Cinq sats pour une saison de folie : l'Atalanta, en avant toute!

Déjà qualifiée pour les quarts de finale de sa toute première Ligue des Champions, l'Atalanta est aussi en course pour réaliser une autre performance historique : la place de dauphin de la Juventus est à prendre et si Timothy Castagne et ses équipiers s'y incrustent, ils offriront à leur club la meilleure performance d

Il y a tout juste un an, l’Atalanta obtenait son meilleur classement en Serie A en grimpant sur le podium derrière la Juventus et le Napoli. Mais le club de Bergame a encore grandi cette saison et c’est principalement par l’attaque que passent les principes de Gian Piero Gasperini, chef d’orchestre à succès de la Dea. La preuve en cinq chiffres.

94 buts

Avec 1030 buts inscrits en 34 journées, la Serie A connaît la troisième saison la plus prolifique de son histoire et c’est en partie à l’efficacité des attaquants de la Dea qu’elle le doit. Meilleure attaque d’Italie, et de loin, l’Atalanta a inscrit 94 buts en championnat. Un seul club, parmi les grands championnats européens, a fait mieux: le Bayern qui avait inscrit 100 buts pour arracher le 30e sacre de son histoire. Manchester City (93), Liverpool (77), le Barça (86) ou encore le Real (70): toutes les autres grandes puissances offensives d’Europe sont en dessous de l’Atalanta offensivement parlant. Ça situe, au moins en partie, la performance.

3 joueurs à plus de 15 buts

Et pourtant, on ne trouve pas le moindre Bergamasque sur le podium des meilleurs buteurs de Serie A, composé de Ciro Immobile, de Cristiano Ronaldo et de Romelu Lukaku. Parce que l’Atalanta n’a pas un, mais trois buteurs différents. Duvan Zapata (17), Luis Muriel (17) et Josip Ilicic (15) se partagent les lauriers. Trois joueurs à au moins 15 buts en Serie A? Ce n’était plus arrivé en Italie depuis la saison 1951-1952 qui avait sacrée la Juventus de Muccinelli, Boniperti et Hansen.

10 buts en sortant du banc

Parmi les trois buteurs cités ci-dessus, Luis Muriel est celui qui a le moins de temps de jeu. Et pour cause, le Colombien est autant joker de luxe que titulaire. Il a inscrit la bagatelle de dix (!) buts en sortant du banc. Une performance que Jadon Sancho était le seul à avoir réussi depuis le début du siècle dans l’un des cinq grands championnats. Un supersub pour le moins efficace.

14 buteurs différents

Si les attaquants sont à la fête, c’est surtout toute l’équipe qui profite de ce rendement. Au total, Gian Piero Gasperini a pu compter sur 14 buteurs différents cette saison en championnat. Et Timothy Castagne referme d’ailleurs, en compagnie du jeune Amad Traorè, ce classement des buteurs maison. Il a inscrit un but en Serie A, c’était contre la Fiorentina, fin décembre.

Une série de 22 matchs consécutifs avec au moins un but

Si l’Atalanta a perdu des plumes, samedi dernier, le but de Duvan Zapata a permis au club de Bergame de ramener un point de son déplacement à Verone. Et d’aligner un 22e match consécutif de championnat avec au moins un but au marquoir. Un but mardi soir contre Bologne et l’Atalanta égalera la meilleure série de son histoire dans ce domaine qui date... d’il y a 64 ans.