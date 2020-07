Genk accueille un nouveau défenseur ambitieux : "Je rêve de jouer un jour pour Barcelone"

Ils ont enfin pu accueillir hier leur dernier ajout à Genk. Il a fallu pas mal d'efforts pour amener le défenseur colombien Daniel Munoz en Belgique. Maintenant, il doit mettre en quarantaine pendant quatorze jours.

Muñoz espère que Genk sera un tremplin vers un bel avenir. "La première chose que j'ai faite lorsque Genk m'a contacté a été de passer du temps avec des gens que je connais, car j'étais très curieux bien sûr. J'ai aussi commencé à chercher sur Internet. Je suis content de ce que j'ai découvert", a-t-il confié à VTM Nieuws.

"Pour beaucoup de gens, il n'y a peut-être que la Premier League, la Liga et la Serie A et le championnat belge semble être beaucoup plus facile. Mais si vous faites des recherches sur le championnat belge, vous trouvez que le niveau y est également très élevé, une compétition très physique, avec beaucoup de duels, un contre un, ce qui est idéal pour moi, car je suis ce genre de footballeur."

"Bien sûr, je veux aller en Premier League et en Liga un jour, parce que je rêve de jouer pour le FC Barcelone. Il suffit de regarder quels joueurs de Genk ont ​​déjà atteint la Premier League ou la Liga : Courtois, Benteke, De Bruyne. Vous devez garder cela à l'esprit pour avancer."