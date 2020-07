🎥 L'aventure est déjà terminée pour l'Inter Miami de David Beckham

Trois défaites en trois rencontres. Un bilan largement insuffisant pour que l'Inter Miami puisse prétendre à quelque chose lors de ce tournoi de reprise de la MLS.

La franchise de David Beckham est ainsi la première éliminée après s'être inclinée 1-0 face au New York City FC, qui peut toujours accéder aux huitièmes de finale de la compétition (accessibles aux 4 meilleurs troisièmes des six groupes).

That first touch and finish from @isitj29. 🔥 pic.twitter.com/yXrkrjAYOP