Pep Guardiola exprime sa façon de penser envers Arsenal : "Pas de respect pour eux"

Le technicien espagnol n'a pas digéré la prise de position des Gunners par rapport à la décision du TAS (Tribunal d'Arbitrage du Sport). Pour rappel, les Citizens pourront finalement participer aux compétitions européennes la saison prochaine.

Ce samedi, Manchester City a été éliminé par Arsenal lors de la demi-finale de la FA Cup. Après cette élimination, Pep Guardiola a tenu à féliciter les Gunners mais il n'a pas non plus hésité à dire ce qu'il pensait au fond de lui.

"Après avoir perdu, nous nous serrons la main. Les adversaires méritent toujours mon respect et mon crédit. Et Arsenal, j’ai tout le respect pour ce qu’ils sont sur le terrain, pas sur ce qu'ils ont fait en dehors du terrain. Félicitations à eux et bonne chance pour la finale."

Dans cette déclaration, Guardiola a voulu souligner le fait qu'avant que le TAS autorise City à participer aux compétitions européennes, Arsenal avait signé une lettre pour que la sanction initiale (exclusion pendant deux des compétitions européennes) des Citizens soit maintenue.