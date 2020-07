De retour au Beerschot, actif à OHL la saison dernière: le match "bizarre" qui attend Jan Van Den Bergh

Dans moins d'une semaine, le Beerchot et OHL devraient se disputer le ticket pour la montée en D1A et Jan Van Den Bergh sera, forcément, à 200% derrière les Rats, même s'il ne cache pas que ce match sera spécial pour lui.

Transféré de Gand au Beerschot, le défenseur pouvait compter sur l’intérêt de plusieurs formations de D1A, mais il a finalement opté pour le Beerschot, alors que les Anversois ne sont pas encore sûrs d’évoluer en Pro League la saison prochaine. “J’ai eu une préférence pour le Beerschot parce que j’y ai déjà vécu une belle période. Et c’est aussi le club qui m’a offert la possibilité de lancer ma carrière. C’est quelque chose qui ne s’oublie pas", nous confie-t-il.

"Je ne voulais pas être l'opportuniste"

Et il n’a pas souhaité attendre la finale retour de D1B pour prendre sa décision. “J’ai un lien très fort avec ce club et je ne voulais pas être l’opportuniste qui attend la finale pour se décider. Faire ça, c’est envoyer un mauvais signal. Je voulais vraiment montrer au club et aux supporters que je suis pleinement impliqué dans le projet."

Mais le défenseur central le sait, il ne pourra pas apporter son aide à son équipe, la semaine prochaine ,pour le match de l’année. “Comme n’importe quel joueur, j’aimerais le jouer, mais j’ai une confiance totale en cette équipe."

OHL-Beerschot depuis le banc: "Très bizarre"

Jan Van Den Bergh supportera donc le Beerschot, mais il ne cache pas non plus que ce match sera particulier pour lui, qui a disputé la deuxième partie de saison avec... OHL. “C’est une situation très bizarre. J’ai vécu de très beaux moments à Louvain, ils m’ont donné ma chance, je ne pourrai jamais dire quoi que ce soit négatif sur ce club, mais c’est quand même différent de l’attachement que j’ai pour le Beerschot”, affirme-t-il.

Par contre, le défenseur central se garderait bien de donner le moindre pronostic. “Les deux équipes ont leur qualité et elles ont aussi leur place en D1A. Il n’y a pas vraiment de favori, même avec le score du match aller. L’avantage du Beerschot est vraiment trèsè faible”, conclut-il. Mais ce sont tout de même les Anversois, vainqueurs 1-0 chez eux à l’aller, qui aborderont cette finale retour dans la peau du promu virtuel et ce sera à OHL de faire la différence.