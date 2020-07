Officiel : Ostende accueille un joueur de Saint-Étienne

Les Côtiers viennent de se renforcer en attaque.

Makhtar Gueye rejoint Ostende en provenance de Saint-Étienne. L'attaquant âgé de 22 ans a paraphé un contrat jusqu'en 2024 plus une année en option.

Le Sénégalais est arrivé chez les Verts en 2018 où il a fait ses débutsen Ligue 1 avant de rejoindre Nancy la saison dernière en prêt. À Nancy, il a marqué 7 fois en 23 matchs et s'est imposé comme le véritable pivot de l'équipe.

"Je suis fort en possession du ballon, le dos tourné vers le but", ajoute le nouvel attaquant des Côtiers. "Je suis capable de laisser mes coéquipiers venir plus haut sur le terrain et je suis bon dans les combinaisons. J'ai signé pour le KVO parce que le président exécutif Gauthier Ganaye m'a donné beaucoup de confiance et qu'Ostende est un club où les jeunes joueurs ont l'occasion de jouer. La Jupiler Pro League est également un bon championnat à partir duquel il est possible d'accéder à une ligue encore meilleure. Je suis vraiment heureux d'être ici."