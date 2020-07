OFFICIEL: Liège prolonge un joueur initialement sur le départ

Le RFC Liège est décidément actif ces dernières semaines.

En fin de contrat au terme de la saison 2019-2020, Benoît Bruggeman a resigné au RFCL pour un an. Benoît Bruggeman est actif au sein du Matricule 4 depuis 2017-2018. La saison dernière, il a été titulaire à 18 reprises pour deux buts marqués.

Sur le départ en juin dernier, Benoît Bruggeman effectué un virage à 180° : "Je regrette d’avoir hésité et de ne pas avoir resigné plus tôt. Je remercie le RFCL de m’accorder encore sa confiance en me permettant de prolonger l’aventure ici à Rocourt. Je suis très heureux. "