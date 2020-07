De Bruges à Turin, qui est Daouda Peeters?

Daouda Peeters est donc rentré dans la petite histoire du football belge. Mais qui est ce milieu de terrain prometteur qui n'a fait que grimper les échelons ces dernières semaines.

Chez les jeunes, Daouda a connu quelques clubs, toujours en gardant en tête une certaine progression: Ezaart Mol, Dessel Sport et le Lierse. En 2015 il rejoint le Club de Bruges. C'est le début de la belle aventure.

Très vite, il joue avec les Espoirs du Club, avant de voir une première belle offre venut d'Italie: La Sampdoria lui fait les yeux doux et il ne peut résister au charme de l'Italie. Ce vrai numéro 6 débarque donc dans La Botte. Nous sommes lors de l'été 2018, et ce n'est pas terminé pour Peeters.

6 mois plus tard, c'est la Vieille Dame en personne qui s'intéresse à lui. Une telle demande ne se refuse pas et le voilà dans le Piémond, à l'entraînement, avec Cristiano Ronaldo, Dybala, Pjanic. Il joue avec les U23 en Serie C, un championnat qu'il estime comme étant très bon lors d'une interview donnée à Eleven: "Il y a des équipes vraiment fortes dans ce championnat."

En février dernier, Daouda Peeters est pour la première fois convoqué avec l'équipe A. Sous contrat avec le Champion d'Italie jusqu'en 2024, le joueur se décrit: "Je suis un vrai numéro 6. Je dois encore progresser techniquement, mais mes atouts sont ma saine agressivité, ma compréhension du jeu et ma combativité. Je ne suis pas Pirlo, je dois progresser dans la construction du jeu".

Tout le monde me parle de Cristiano Ronaldo

A la Juventus, il est donc au contact de certains des plus grands joueurs du monde: "Il faut rester calme, car tu fréquentes les meilleurs joueurs du monde. Mais tout cela se passe bien, je m'entends bien avec le groupe. Je parle beaucoup avec De Ligt, car on peut parler en Néerlandais, puis nous nous connaissons depuis les équipes de jeunes".

Et puis il y a Cristiano Ronaldo: "Tout le monde me demande toujours ce que ça fait de s'entraîner avec lui. C'est assez spécial, il est fascinant. En tant que jeune joueur c'était dingue pour moi d'être sur le même terrain que lui".