La Pro League croise les doigts

La Pro League est suspendue à l'avis des experts et espère obtenir une dérogation pour que les clubs anversois puissent jouer et que le championnat puisse débuter comme prévu le 8 août prochain.

Comme le rappelle Stijn Van Bever, porte-parole de la Pro League à Het Laatste Nieuws, tout a été mis en place pour permettre la reprise de précautions. "Nous avons établis nos protocoles en collaboration avec les experts et nous avons reçu un avis positif", insiste-t-il.

"Nous sommes convaincus que nous sommes prêts et on espère que Celeval pourra confirmer cela et laisser le championnat débuter." Le groupe d'experts est en effet le seul qui peut encore accorder une exception aux clubs anversois qui leur permettrait de jouer, à domicile, en août.