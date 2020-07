Un club français et un derby au menu d'Anderlecht samedi

Le Sporting va voyager samedi, à une semaine de la reprise (théorique) du championnat.

La reprise approche et le groupe de Franky Vercauteren aura l'occasion de peaufiner sa condition et ses réglages samedi. Anderlecht aura deux rencontres amicales à son programme samedi: la première aura lieu à Neerpede et opposera les Mauves à leurs voisins du RWDM, à 10h30.

La seconde se jouera dans le Nord de la France. Dans l'après-midi (coup d'envoi 15h), Anderlecht sera opposé au LOSC. Deux rencontres à huis clos, qui seront diffusées en streaming et accessibles sur les réseaux sociaux du club bruxellois.