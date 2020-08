Nils Schouterden préfère en rire: "J'espère que ce cirque est terminé"

La Pro League a donc décidé ce vendredi que la prochaine saison se jouerait à 18 équipes. Une situation compliquée à suivre pour les supporters, mais aussi pour les joueurs.

Vendredi, pendant que les décideurs de la Pro League se réunissaient, Eupen et STVV s'affrontaient au Kerhweg. A la fin du match, les joueurs ont donc découvert les changements pour la prochaine saison.

"Jusqu'ici, dans ma tête on joue contre Courtrai dans une semaine", nous confie Nils Schouterden. "Il va y avoir un nouveau calendrier? Mais on joue bien dans une semaine?" Le Capitaine des Pandas découvre les changements qui sont d'application.

Cela devient d'expliquer notre championnat aux étrangers

Mais l'ancien joueur de STVV sait que tout peut encore changer. "J'espère que ce cirque est terminé. Mais bon, on ne sait jamais, une équipe peut encore aller au tribunal. C'est dommage pour certaines équipes mais au bout d'un moment il fallait prendre une décision".

"Mais on aurait du prendre cette décision avant. Le plus évident pour moi, c'était 18 équipes. Mais on ne sait jamais ce qu'il peut se passer ou se décider".

Puis nous avons dû expliquer à Schouterden ce qu'il va se passer en D1B: "Ils vont jouer à 7? A 8 avec les U23 de Bruges? C'est drôle hein... enfin voilà c'était déjà compliqué d'expliquer aux joueurs étrangers le fonctionnement de notre championnat, mais là c'est encore pire".