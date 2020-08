Zulte Waregem vient à bout de La Gantoise en amical

Zulte Waregem a battu La Gantoise en rencontre amicale ce samedi.

Zulte Waregem prendra rapidement l'avantage face aux Buffalos : dès la 1ere minute de jeu, Saïdo Berahino met les hommes de Francky Dury sur du velours (1-0), avant que Jelle Vossen ne double la mise à la 8e minute. Deux buts offerts par Daniel Opare, l'ancien latéral du Standard arrivé de l'Antwerp à Zulte il y a un mois.

Malgré l'expulsion de Srarfi après un contact avec Vadis Odjidja, La Gantoise ne parviendra pas à revenir dans la rencontre : à la 55e, Yaremchuk fera 2-1, servi par Mohammadi, mais Gand n'inscrira pas le but égalisateur et Zulte Waregem gardera l'avantage, à dix pendant une heure de jeu. Mauvaise nouvelle cependant pour les Flandriens : Sammy Bossut est sorti blessé et les premiers pronostics sont mauvais.