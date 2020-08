Les compositions d'OHL et du Beerschot pour la finale retour de D1B !

Le coup d'envoi de la finale retour de D1B aura lieu dans quelques minutes. Découvrez les compositions d'équipes d'OHL et du Beerschot.

Dans moins d'une heure (coup d'envoi à 19h), OHL et le Beerschot s'affronteront dans le cadre de la finale retour de D1B pour déterminer qui sera sacré champion de Proximus League pour la saison 2019/2020. Pour rappel, ce sont les Violets qui s'étaient imposés sur la plus petite des marges à l'aller (1-0).

Pour commencer, OHL évoluera avec une défense à cinq composée de Scheuermans, Kotysch et Duplus tandis que les couloirs seront occupés par Tshimanga (à gauche) et Ngawa (à droite). Au milieu, la paire Mercier-Maertens sera chargé de jouer dans l'entre-jeu. Enfin, devant, le front de l'attaque sera animé par un trio Henry, Sowah et Aguemon.

De son côté, Hernan Losada a opté pour un schéma de jeu classique en 5-3-2 avec un meneur de jeu axial. En effet, comme souvent, Raphael Holzhauser devrait évoluer dans un rôle de milieu offensif central juste derrière le duo d'attaque composé de Tarik Tissoudali et Marius Noubissi.