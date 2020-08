OFFICIEL: un nouvel actionnaire au Standard: "J'ai toujours déclaré ma flamme pour les Rouches"

Coup de tonnerre au Standard ce lundi matin: un homme d'affaire débarque dans le capital du club.

le visage du Standard de Liège va changer d’allure très prochainement. L’homme d’affaires liégeois François Fornieri, Administrateur excécutif de la société pharmaceutique Mithra, va entrer dans le capital du club. Il devrait prendre au moins 50 % de l’actionnariat rouche.

L’arrivée de Fornieri engendrera évidemment une augmentation de capital. Le Liégeois devrait également investir dans la société immobilière du club, tout comme Axel Witsel l’a fait il y a quelques semaines déjà.

Bruno Venanzi et François Fornieri se sont exprimés sur le site officiel du club:

Bruno VENANZI : "Je suis très heureux que François me rejoigne dans l’actionnariat du club. Sa passion, son enthousiasme, sa vision et son expérience du monde des affaires seront des atouts indéniables dans le développement du Standard de Liège."

François FORNIERI : "J’ai toujours déclaré ma flamme pour ma ville et le club des Rouches dont j’ai été abonné pendant de nombreuses années. Je me réjouis de pouvoir désormais contribuer à accélérer son développement en compagnie de Bruno et son équipe."