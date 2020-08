La Roumanie "à la belge" : test-match et champion de dernière minute

Dénouement incroyable en championnat de Roumanie : alors que le champion n'était pas encore connu, la deadline de l'UEFA était ce lundi 3 août. Il a donc fallu organiser ... une finale !

La Belgique a eu son test-match en 2009 après que Standard et Anderlecht se retrouvent à égalité parfaite : la Roumanie a fait plus fort en ces temps de coronavirus, en improvisant une finale entre le premier, le CFR Cluj, champion en titre, et le second, l'Universitatea Craiova.

Les deux équipes, seules pouvant encore remporter le titre, s'affrontaient en effet ce lundi 3 août ... et en cas de match nul, le sacre de l'un ou l'autre aurait été reporté à la journée suivante, ce qui aurait outrepassé la date limite du 3 août pour les listes UEFA. Le match s'est donc vu attribuer, à quelques heures du coup d'envoi, des règles spéciales avec prolongations et tirs au but en cas de match nul. Mais nul besoin de prolongations : le CFR Cluj l'a emporté dans le temps règlementaire (1-3) et a été couronné champion de Roumanie pour la 3e fois consécutive.

Une histoire qui aurait bien pu se dérouler en Belgique, quand on y pense ...