Officiel : Kemar Roofe quitte Anderlecht : "C'est la bonne formule pour faire avancer ma carrière"

C'était dans les tuyaux depuis quelques jours, c'est désormais officiel ce mardi après-midi.

Après une seule saison et seulement 6 buts marqués, Kemar Roofe quitte déjà Anderlecht. L'Anglais âgé de 27 ans rejoint les Glasgow Rangers où il a paraphé un contrat de quatre saisons. Le montant est estimé à six millions d'euros. Il rejoindra ses nouveaux coéquipiers ert son coach Steven Gerrard à leur retour d'Allemagne.

"Kemar était une cible de choix pour cette fenêtre de transfert et nous sommes absolument ravis qu'il ait choisi de rejoindre les Rangers. C'est un joueur qui est admiré depuis un certain temps par Steven et le personnel et nous sommes tous très enthousiastes à l'idée de ce qu'il peut apporter à notre équipe", expliqué le directeur sportif du club écossais, Ross Wilson.

Kemar Roofe a souligné sa joie de rejoindre les Rangers. "Je suis ravi de rejoindre les Rangers et j'ai hâte de rencontrer mes nouveaux coéquipiers. Les Rangers sont un grand club, avec de l'ambition et je sais que c'est la bonne formule pour faire avancer ma carrière. J'ai hâte de découvrir Ibrox et je suis impatient de jouer la Coupe d'Europe".