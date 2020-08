Eden Hazard absent pour la rencontre contre Manchester City ?

Ce vendredi, le Real se déplace à Manchester City pour son 1/8e de finale retour en Ligue des Champions. Une rencontre qui pourrait se dérouler sans Eden Hazard, encore incertain ...

C'est un peu la saison de la poisse pour Eden Hazard. Une année après son arrivée au Real, le Diable Rouge a eu du mal à s'imposer dans l'effectif madrilène suite à des blessures à répétition.

Dernièrement, Hazard avait été opéré de la cheville droite et son retour s'était plutôt bien déroulé. Mais Marca et AS ont annoncé que le joueur était très incertain pour la rencontre contre Manchester City. Il pourrait même être écarté du groupe.

La blessure à la cheville droite semble continuer à embêter Eden alors que les Merengues ont besoin de lui en cette fin de saison ...