Neeskens Kebano prolonge avec Fulham après avoir été décisif dans la montée en PL

L'ancien meneur de jeu de Charleroi et Genk n'avait disputé que 7 petites rencontres, rarement comme titulaire, avant la suspension de la Championship suite au coronavirus. Depuis la reprise, Neeskens Kebano est indispensabe : l'international congolais a inscrit 5 buts en 5 rencontres dans le sprint final pour la montée en Premier League, convainquant ainsi Fulham de lui offrir une prolongation de contrat de deux saisons.

