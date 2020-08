Le FC Bruges offrira ses matchs en streaming à tous ses abonnés !

Le FC Bruges a annoncé ce mercredi un partenariat avec Eleven Sports qui permettra à tous ses abonnés de suivre les matchs des Blauw & Zwart en direct via l'application du détenteur des droits TV du championnat de Belgique, et ce jusqu'au terme de la saison. Une façon de compenser au mieux le fait que le retour des abonnés au stade ne se fera pas pour demain.

Le Club de Bruges sera "le seul club de Belgique" à proposer son service via ses abonnements, affirme-t-il, et ce pour les matchs tant à domicile qu'à l'extérieur. Les matchs des U23 brugeois en D1B et les matchs de l'équipe féminine du Club en Super League seront égalements offerts.

When you can’t come to us, we bring football to you. 🔵⚫



📺 Bekijk alle wedstrijden tot het einde van het jaar live via Eleven Sports én herbekijk alle goals rechtstreeks in de app! #WeNeverPlayAlone



