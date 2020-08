Kevin De Bruyne nommé pour le titre de meilleur joueur de Premier League !

Cette année pourrait être la bonne pour Kevin De Bruyne. Après avoir manqué la récompense l'année dernière (elle avait été décernée à Virgil Van Dijk), De Bruyne semble l'un des favoris pour le titre de meilleur joueur en Premier League.

Après avoir égalé le record des 20 passes décisives de Thierry Henry en une saison, le joueur pourrait remporter un titre individuel, à défaut de ne pas avoir remporté un titre national cette saison.

KDB est le seul joueur de City à faire partie de la liste. Liverpool est logiquement le club le plus représenté avec trois joueurs : Jordan Henderson, Sadio Mané et Trent Alexander-Arnold. Les autres nommés sont Nick Pope (Burnley), Jamie Vardy (Leicester) et Danny Ings (Southampton).

