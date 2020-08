On connaît la liste des nommés pour le titre de meilleur jeune en Premier League

Sur les huit sélectionnés, cinq joueurs évoluent à Chelsea et à Manchester United. La Premier League a aussi publié sa liste pour le titre de meilleur entraîneur en Premier League.

Après avoir annoncé sa liste pour le titre de meilleur joueur en Premier League, dans laquelle est présente Kevin De Bruyne, la PL a aussi publié sa liste des nommés pour le titre de meilleur jeune.

Chelsea et Manchester United sont bien représentés puisque cinq joueurs sur les huit sélectionnés sont issus de ces deux clubs. Du côté des Red Devils, on retrouve Martial, Rashford et Greenwood tandis que Mount et Pulisic sont les représentants du côté des Blues.

Les autres nommés sont Alexander-Arnold (Liverpool), Dean Henderson (Sheffield), Grealish (Aston Villa).

VOTE ➡️ https://t.co/efUQm2q6o8#PLAwards pic.twitter.com/EAS8uZ6iNw — Premier League (@premierleague) August 7, 2020

Une surprise pour le titre de meilleur entraîneur

Si Klopp et Lampard font bien partie de la liste des quatre entraîneurs sélectionnés, ce n'est pas le cas de Guardiola ni de Solskjaer. C'est finalement Brendan Rogers (Leicester) et Chris Wilder, auteur d'une belle saison avec Sheffield, qui complètent la liste.

Pas de trace non plus de Mikel Arteta qui a tout de même remporté la FA Cup avec Arsenal.