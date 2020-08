Le football belge sur VOO ? Bonne nouvelle en vue pour les abonnés

Les discussions sur les droits TV n'ont pas duré longtemps avec Proximus et Orange a également trouvé son compte. Cependant, pour la diffusion du football belge sur VOO, rien n'est encore décidé.

A l'heure actuelle, le championnat belge de football sera diffusé sur Proximus et Orange. VOO et Eleven Sports sont donc toujours en train de négocier pour rendre possible la diffusion de la Jupiler Pro League dès ce samedi.

Bonne nouvelle : selon les informations du Soir, des discussions avaient lieu jeudi soir et un accord pourrait tomber dans la journée de vendredi. De quoi faire souffler les abonnés qui pourraient donc voir le coup d'envoi de la saison 2020-2021 dès ce samedi.

La nouvelle saison de D1A sera lancée avec FC Bruges - Charleroi samedi à 16h30.