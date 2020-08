Ligue des champions : Eden Hazard titulaire contre Manchester City

C'est le grand soir ce vendredi avec le huitième de finale retour entre Manchester City et le Real Madrid. Après leur victoire au Santiago Bernabeu (1-2), les Skyblues tenteront de conserver l'avantage acquis à Madrid.

Le Real Madrid va devoir inverser la tendance à l'Etihad Stadium contre Manchester City pour accéder aux quarts de finale de la Ligue des champions. Privé de Sergio Ramos, suspendu après sa faute sur Gabriel Jesus en position de dernier défenseur à l'aller, Zinédine Zidane associe Éder Militão au Français Raphaël Varane en charnière centrale, devant le désormais incontournable Thibaut Courtois.

Sur les côtés de la défense, Ferland Mendy occupe le couloir gauche, tandis que Daniel Carvajal occupe le poste d'arrière droit. Au milieu on retrouve Casemiro, Toni Kroos et Luka Modric. En attaque on retrouve l'inamovible Karim Benzema, épaulé par Rodrygo et un certain Eden Hazard qui était pourtant incertain.

Du côté de City, on retrouve évidemment Kevin De Bruyne.