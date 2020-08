Nabil Dirar de retour en Belgique ? Son agent dément

Nabil Dirar (34 ans) va-t-il revenir en Belgique ? La rumeur a repris consistance ces dernières semaines, les supporters spéculant même sur un retour au FC Bruges après qu'une nouvelle vidéo publiée par le Club laisse apparaître un mystérieux joueur, identifié comme Dirar par certains.

Contacté par nos soins, l'agent du joueur, Fouad Ben Kouider, dément. "Nabil était de passage en Belgique avec moi mais rentrait à Istanbul. Il n'est pas question d'un transfert pour le moment", affirme-t-il. Nabil Dirar a prolongé en novembre dernier pour deux ans au Fenerbahçe. Il compte 33 matchs toutes compétitions confondues lors de la saison écoulée.

Take a look in our renewed dressing room! 😍 #NoSweatNoGlory pic.twitter.com/VBSDDA26f8