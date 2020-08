Les Buffalos se prennent les pieds dans le tapis

Les Buffalos se sont clairement positionnés en tant que prétendant au titre de champion cette saison, mais cela commence très mal pour les hommes de Thorup.

Les joueurs de la Gantoise ont tout simplement manqué leur entrée dans ce championnat de Pro League version 2020-2021. Ils se sont inclinés d'entrée de jeu sur la pelouse de STVV et ils ont surtout donné le bâton pour se faire battre.

Dès la première minute, les défenseurs de Thorup ont semblé à côté de leur sujet et c'est Suzuki qui en a profité pour ouvrir le score (1', 1-0). Les Canaris ont du coup semblé bien en place, et ont essayé de marquer un deuxième but qui aurait été assez mérité.

Au lieu de cela, ce sont les Buffalos qui vont revenir juste avant la pause par Plastun, qui pousse dans le but vide un ballon qui venait de frapper l'équerre du but de Steppe (44', 1-1). Tout est à refaire pour les deux équipes.

En deuxième période, Gand est bien mieux dans le match et tente de faire la différence en jouant bien plus haut. Seulement, leur défense est tout simplement hors-sujet et une énorme boulette du duo Kaminski - Plastun permet à Colidio de marquer le deuxième but de son équipe (60', 2-1). Plus rien ne sera marqué dans cette rencontre, malgré deux frappes gantoises sur le poteau gauche de Steppe. STVV crée la première véritable surprise de la saison en s'imposant contre La Gantoise et démontre que l'équipe ne sera pas un Canari pour le chat.