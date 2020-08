Les premiers mots d'Andrea Pirlo en tant qu'entraîneur de la Juve

L'ancien joueur de l'Inter, de l'AC Milan et de la Juventus s'est exprimé pour la première fois en tant que nouveau coach des Bianconeri.

Intronisé ce samedi au poste de T1 de la Juventus, Andrea Pirlo s'est exprimé pour la première fois via les réseaux sociaux : "Je suis profondément heureux et fier de recevoir une telle estime et une telle confiance de la part de la Juventus. Je suis prêt à saisir cette fantastique opportunité !"

Après une expérience comme entraîneur des U23 de la Juve, Pirlo va entraîner pour la première fois une équipe A, et pas n'importe laquelle ! L'homme de 41 a signé un contrat de deux années et devrait être présenté rapidement à la presse.