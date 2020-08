Mbokani aux abonnés absents : "On sait qu'il choisit parfois ses matchs"

Si Mouscron est reparti du Bosuil avec un point, c'est aussi parce qu'un homme est passé à côté de son match : Dieumerci Mbokani.

Ce n'est pas faire offense à l'excellent match de Saad Agouzoul de le dire : Dieumerci Mbokani n'a pas évolué à son meilleur niveau ce samedi contre Mouscron. Peu mobile, presque jamais au ballon, il n'a commencé à exister que lorsque Didier Lamkel Ze est monté au jeu. "Pourquoi Lamkel Ze était-il sur le banc ? Parce que j'ai estimé que le onze aligné était le meilleur onze possible à cet instant. Didier était titulaire la semaine précédente, Nill De Pauw a fait un match correct ce soir", explique Ivan Leko après le match.

Quant à Mbokani, le nouveau coach de l'Antwerp est lucide : "Mbokani, c'est Mbokani. L'équipe avec ou sans lui n'est pas la même. Non, ce n'était pas le même Mbokani qu'en Coupe. On le sait : il a tendance à mieux prester dans les grandes occasions que face à un adversaire moins prestigieux sur papier", lance Leko en haussant les épaules. "Mais notre équipe n'est pas la même sans lui. Il est très important et aidera rapidement beaucoup l'équipe".