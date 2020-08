Mené au score par Zulte, Genk s'impose en fin de rencontre grâce au nouveau venu Cyriel Dessers

Le meilleur buteur du dernier championnat néerlandais a offert les trois points au club limbourgeois sur penalty.

Le Racing Genk est parvenu à prendre les trois points au Gaverbeek ce dimanche après-midi. C'est Olivier Deschacht, qui fêtait son 500ème match, qui a inscrit le premier but de la rencontre pour Zulte Waregem de la tête (41e), 1-0. Le vétéran a marqué le treizième but de sa carrière. Zulte aura bien dominé cette première période et aurait pu doubler la mise via Berahino, mais sa tête passera juste au-dessus du but de Vukovic.

Après la pause, Genk fera monter Onuachu et reviendra sur le terrain avec de meilleures intentions offensives, et cela portera ses fruits. Onuachu finira par égaliser pour le club limbourgeois (73e), 1-1. Six minutes plus tard, Genk obtiendra un penalty suite à une faute de Pletinckx et c'est Cyriel Dessers qui se chargera de le tirer et de le transformer (79e), 1-2. La nouvelle recrue du Racing aura l'occasion de tuer la rencontre mais se loupera, puis Ito verra un tir percuter le poteau. Zulte a tenté d'arracher le partage via Vossen et Bruno dans le temps additionnel, en vain.

Genk s'impose donc à Zulte 1-2 et ne s'est pas fait surprendre comme le Club de Bruges, La Gantoise et l'Antwerp.