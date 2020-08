Bon démarrage de Waasland-Beveren à Courtrai

Belle victoire pour les Waeslandiens qui ont dominé Courtrai au stade des Epérons d'Or.

Waasland-Beveren a bien entamé sa nouvelle saison en Pro League. Les hommes de Nicky Hayen sont venus à bout d'un Courtrai qui semblait peu inspiré pour sa première opposition de la saison.

Heymans ouvrait le score dès la 10e minute de jeu pour Waasland et les Waeslandiens rentraient au vestiaire avec cette avance d'un but. En début de seconde période, Mboyo égalisait pour Courtrai via penalty. Mais Koita redonnait l'avance à Waasland à la 68e avant que Heymans n'y aille de son petit doublé dans le temps additionnel de la rencontre. Score final : 1-3.

Avec cette victoire, Waasland veut montrer qu'il a sa place en D1A.