Olivier Deschacht: "Mon but est beau, mais il ne sert à rien"

Histoire de fêter son 500ème match comme il se doit, Olivier Deschacht a trouvé le chemin des filets avec Zulte Waregem. Un but symbolique mais qui ne sert à rien.

Après son but, Olivier Deschacht est allé faire la fête avec le staff et Dury, mais au final et malheureusement pour les coalisés cette réalisation n'aura servi à rien puisque Genk s'est imposé su bout des 90 minutes.

"Nous avons joué une très bonne rencontre", a confié Deschacht. "Nous avons cependant eu du mal lorsque Onuachu est entré au jeu. Je trouve cependant que nous aurions dû gagner cette rencontre. Nous avons eu des occasions mais nous avons encaissé deux buts. Sur le premier, le ballon revient par chance dans les pieds d'Onuachu. Ensuite, pour moi il n'y a pas de main de Pletinckx mais une faute d'Onuachu."

Cette rencontre, la 500ème de l'ancien Anderlechtois en Pro League, restera spéciale pour le défenseur qui a en plus trouvé le chemin des filets. "Mon but est un beau moment, et c'est un beau but, mais c'est dommage qu'il ne serve à rien au final."