Benoit Poulain : "Nous aurions dû gagner ce match"

Incertain avant la rencontre, le défenseur central était aligné d'entrée par Benat San José ce lundi soir du côté d'Eupen.

Libre de tout contrat depuis le 3 janvier dernier, Benoit Poulain a fait son retour en Belgique en signant à Eupen cet été. Le Français n'avait plus joué de match depuis le 15 décembre 2019. "Je suis content d'avoir pu terminer la rencontre et de m'être senti autant en forme. Pas de blessure non plus, donc le bilan est positif", a souligné le Français.

Associé à Jordi Amat dans l'axe de la défense, le duo semble s'entendre à merveille. "Il aime beaucoup les duels et moi un peu plus la couverture. Nous nous entendons bien et sommes complémentaires. C'était notre premier match ensemble, et nous allons construire cela au fur à mesure. C'était bien lors de cette première journée, j'espère que cela sera encore mieux par la suite", souligne le joueur de 32 ans.

Eupen a débuté sa nouvelle saison par un partage du côté d'OHL. Néanmoins, les Pandas auraient se sont montrés plus dangereux et plus conquérants. "Ce n'est pas un bon point malgré beaucoup de choses positives. Nous avons perdu deux points et car nous aurions dû gagner ce match", lâche l'ancien joueur du Club de Bruges qui retrouvera ses anciennes couleurs le week-end prochain. "Nous allons jouer une équipe qui ne voudra pas perdre une deuxième fois, ce sera très difficile mais nous serons prêts", a conclu Benoit Poulain.