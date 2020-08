Des Zèbres, un Panda, un Rouche ... : voici notre première Équipe de la semaine !

La saison a repris et avec elle, la traditionnelle Équipe de la Semaine ! Qui paraîtra désormais le mardi, changement de programme oblige ...

Gardien de but

Deux options paraissaient évidentes pour cette semaine : mention honorable pour le portier du Cercle de Bruges, Warleson, mais il n'a malheureusement pour lui pas été aussi décisif qu'Hervé Koffi, incroyable au Bosuil et permettant à Mouscron de prendre un point. Soulignons également les belles prestations de Darren Keet et Lucas Pirard.

Défenseurs

Trois défenseurs dans notre première sélection : Aleksandar Vukotic a permis à Waasland-Beveren de rester solide ... et de prendre la tête, ironiquement, de la D1A. À ses côtés, Jorge Teixeira, impassable contre La Gantoise, et un excellent Maxime Busi face au Club de Bruges. Mention honorable pour Issa Kaboré, qui passe tout près de l'équipe-type après son excellent match contre Anderlecht.

Milieu de terrain

Nous avons dû opter pour un milieu de terrain très renforcé au vu des profils ayant brillé cette semaine. Joachim Van Damme a totalement éteint Anderlecht et surtout Michel Vlap ; Nicolas Raskin a offert des réminiscences de Steven Defour au Standard.

Ryota Morioka, de son côté, a retrouvé un poste plus offensif grâce au duo Ilaimaharitra-Gillet et a ainsi pu inscrire le but décisif à Bruges tandis qu'en termes de reconversion, Steve De Ridder a probablement réussi celle de l'intersaison : c'est en tant que milieu défensif que le Canari a muselé Gand. Enfin, ayons une pensée pour Daan Heymans : auteur d'un doublé important avec Waasland-Beveren, il est sorti lourdement blessé et risquerait une longue absence.

Attaquants

Le beau but de Jérémy Doku aurait pu être récompensé, tout comme la prestation de Cyriel Dessers pour ses débuts officiels avec Genk. Mais nous avons opté pour l'une des surprises de la journée : Isaac Nuhu, virevoltant avec l'AS Eupen qui a pris un bon point à OHL. Marius Noubissi, excellent avec le Beerschot, complète cette sélection plutôt surprenante !