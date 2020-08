D1B : Deinze réalise deux jolis coups sur le marché des transferts

Deinze frappe un joli coup sur le marché des transferts en attirant Renato Neto et Ronald Vargas.

Fraichement promu, Deinze avait déjà annoncé la couleur en partageant son ambition de nouveau stade et de D1A dans un futur proche.

En attendant, le club a frappé un gros coup en signant Ronald Vargas et Renato Neto pour la saison prochaine.

Les deux joueurs, laissés libres par Ostende, arrivent donc gratuits. Deux noms à la hauteur de l'ambition du promu, avec l'ancien Brugeois et Anderlechtois Vargas (33 ans) qu'on ne présente plus, et Neto (28 ans) notamment passé par La Gantoise, qui apporteront leurs expériences du haut niveau en D1B.

Pour annoncer le tout, le club a également opté pour une manière très originale de présenter les deux joueurs avec une vidéo (à voir sur la page Facebook du club) sur fond du jeu 'La Roue de la Fortune' où Denijs Van De Weghe, le président de Deinze, n'a pas hésité à se mettre en scène.