Percy Tau n'est pas le plus populaire : Courtrai a attiré une star des réseaux sociaux

Le transfert d'Hakim Luqman au KV Courtrai a traîné, mais a finalement été officialisé. Et le jeune malaisien est très suivi par ses compatriotes ...

Les réseaux sociaux du KV Courtrai vont exploser : alors que le jeune Hakim Luqman est encore un inconnu chez nous, il est l'une des plus grandes stars du football asiatique et le plus grand talent du football malaisien, figurant même dans diverses listes au sein du top 50 des jeunes joueurs les plus prometteurs.

Et si Percy Tau a ses supporters sud-africains, qui envahissent chaque post du RSC Anderlecht depuis l'arrivée de l'attaquant, Courtrai va devoir s'habituer à cette visibilité également : le post de l'arrivée de Luqman à Courtrai a atteint les 20.500 likes sur Twitter, 14.000 sur Facebook (au moment d'écrire cet article, les chiffres progressent toujours).

Des chiffres encore supérieurs à ceux atteints pour l'arrivée de Percy Tau à Anderlecht. Restera désormais à Hakim Luqman à confirmer ; on ignore encore quand le prodige malaisien fera ses débuts.