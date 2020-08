Telenet et Eleven Sports se sont mis d'accord pour la diffusion de la Pro League

Eleven Sports et Telenet ont trouvé un accord sur les cinq prochaines saisons portant sur la retransmission des matchs de la Pro League. Les abonnés Play Sports de Telenet pourront ainsi suivre les matchs de Jupiler Pro League, mais aussi les rencontres de la D1B, de la Supercoupe, de la Women’s Super League et de l’E-Pro League.

DONE DEAL | Eleven Sports et @Telenet ont trouvé un accord pour la distribution de notre projet 'Home of Belgian Football' pour les cinq prochaines saisons. Here we go! 🤝✅ pic.twitter.com/Gxd6ufiRBd