🎥 Le nouveau maillot away de Manchester United

Les Red Devils avaient déjà dévoilé leur maillot domicile, ils lèvent désormais le voile sur le maillot qu'ils porteront à l'extérieur la saison prochaine. Un maillot que les hommes d'Ole-Gunar Solskjaer pourront exhiber en Ligue des Champions: malgré un début de saison difficile, Man U s'est incrusté sur le podium de Premier League et pourrait même ajouter la cerise sur le gâteau à sa saison 2019-2020, en cas de victoire finale en Europa League.

