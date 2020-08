Piqué: "Le Barça a besoin de changement et, s'il le faut, je serai le premier à partir"

La monstrueuse claque subie à Lisbonne aura des conséquences au Barça, mais lesquelles?

Les visages catalans étaient forcément déconfits, vendredi soir, après l'humiliation subie face au Bayern en quart de finale de la Ligue des Champions. Et Gerard Piqué n'a pas cherché à se cacher derrière des excuses après la rencontre: "C'est inacceptable", a-t-il insisté au micro de Movistar.

"On n'a touché le fond et ce n'est pas la première fois", ajoute-t-il. Et le défenseur du central insiste: son club a besoin de "changements". "Les entraîneurs et les joueurs se succèdent, mais on n'est plus compétitif sur la scène européenne. Il faut du sang neuf et, s'il le faut, je serai le premier à partir."