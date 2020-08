Emmanuel Macron fier du PSG ert de l'OL : "La France et l'Allemagne, moteurs de l'Europe !"

Ce samedi soir, l'Olympique Lyonnais a créé la surprise en sortant Manchester City (3-1) en quart de finale de la Ligue des champions.

Grand amateur du ballon rond, et pourtant supporter de l'Olympique de Marseille, Emmanuel Macron est heureux de retrouver pour la première fois deux clubs français en demi-finale de la Ligue des champions.

Le président français a eu un message d'encouragement pour l'OL et le PSG qui affronteront le Bayern et Leipzig. "Les demi-finales de la Champions League opposeront le PSG au RB Leipzig et l’OL au Bayern. À Bruxelles comme sur les terrains, la France et l’Allemagne, moteurs de l’Europe ! La Chancelière Merkel ne m’en voudra pas de soutenir Paris et Lyon mardi et mercredi...", a tweeté Macron.