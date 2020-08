Les deux voisins de Manchester vont manquer le début de la Premier League

La Premier League va reprendre le week-end du 12 septembre mais ce sera sans Manchester United et Manchester City.

C'est déjà un premier casse-tête pour les responsables du calendrier de Premier League. Les deux clubs voisins de Manchester City et United ne joueront pas lors de la première journée de championnat qui se déroulera le week-end du 12 septembre.

La raison est simple et est mis en lumière par le Daily Mirror: les dirigeants de la Premier League on promis un mois d'écart (30 jours) entre le dernier match européen des équipes anglaises et le premier match de championnat de ces équipes. Or, les Citizens ont joué contre Lyon le 15 août alors que les Red Devils ont été éliminés par Séville le dimanche 16/08.

Wolverhampton, qui a joué pour la dernière fois le 11/08, reprendra bien en même temps que les autres équipes dans quelques semaines.