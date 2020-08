Officiel : Eljero Elia retourne aux Pays-Bas

L'attaquant âgé de 33 ans a décidé de rentrer au pays après un titre de champion glané en Turquie avec Istanbul Basaksehir.

Eljero Elia rejoint le FC Utrecht où il a signé un contrat de deux saisons. Le Néerlandais âgé de 33 ans était libre de tout contrat après le titre d'Istanbul Basaksehir avec qui il a joué 28 matchs la saison dernière, et au cours desquels il a marqué trois fois.

"Eljero est un joueur qui a gagné ses galons dans toute l'Europe", déclare Jordy Zuidam, le directeur technique du FC Utrecht. "Il a gagné des prix aux Pays-Bas, en Turquie et en Italie et veut maintenant réussir en tant que joueur du FC Utrecht. Eljero joue de manière attrayante et offensive avec une certaine. Nous sommes heureux et fiers d'avoir pu faire venir Eljero."

Elia a débuté sa carrière à l'ADO Den Haag et a ensuite joué pour le FC Twente, Hambourg, la Juventus, le Werder Brême, Southampton, Feyenoord et Istanbul Basaksehir.