Toni Kroos fait une confidence : "Les joueurs ont célébré la défaite du Barça"

L'international allemand a révélé que le Real Madrid avait apprécié la manière dont le Bayern Munich avait humilié le FC Barcelone (8-2) en quart de finale de la Ligue des champions.

Toni Kroos a dévoilé que les joueurs du Real Madrid ont célébré l'humiliation du Barça face au Bayern Munich en Ligue des champions. Le milieu de terrain a évoqué le groupe WhatsApp de son équipe et les réactions pendant la rencontre entre le rival barcelonais et le Bayern en C1. "On ne peut pas montrer tout ce qui a été dit, mais vous pouvez imaginer qu'il n'y avait pas de pitié", a déclaré Kroos au micro du podcast 'Einfach mal Luppen'. "Il y a eu des célébrations assez malveillantes."

Le joueur âgé de 30 ans a également rappelé que les joueurs du club merengue avaient aussi célébré la victoire de l'AS Roma sur Barcelone il y a deux ans après la fameuse tête de Kostas Manolas."Les gens couraient partout en hurlant dans toutes les pièces", a souligné Kroos. "Tout le monde ici vit comme ça."