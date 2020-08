Ambitieux Unionistes: "Notre mission? Jouer le titre!"

La montée et rien d'autre: l'Union et sa direction affichent leurs ambitions.

Après s'être progressivement rapproché du haut du classement en D1B, l'Union Saint-Gilloise veut conclure, cette saison, sous les ordres de Felice Mazzu. La direction bruxelloise ne s'en cache d'ailleurs pas.

Comme le confirment les propos d'Alex Murzio dans les colonnes du Nieuwsblad ce vendredi. "Notre mission est de jouer pour le titre", insiste-t-il.

Mais pas question pour les investisseurs anglais de quitter le navire si la montée devait encore se faire attendre. "Ce n'est certainement pas l'idée. Nous avons investi dans le club et le centre de formation. Si on ne monte pas cette saison, nous travaillerons plus dur encore pour y arriver", conclut-il.