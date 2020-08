Deux internationaux néerlandais sur la liste du Barça

Ronald Koeman a quelques compatriotes dans le viseur pour renforcer l'effectif du FC Barcelone.

Intronisé coach du Barça mercredi, Ronald Koeman a déjà identifié quelques recrues potentielles pour le mercato catalan. Et il a placé deux joueurs qu'il avait sous ses ordres en sélection dans cette liste.

Selon les médias catalans, le nouveau coach des Blaugrana aimerait attirer Georginio Wijnaldum et Memphis Depay au Camp Nou. Les deux Oranje, actifs à Liverpool et à Lyon, n'ont plus qu'un an de contrat dans leurs clubs respectifs.