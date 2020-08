Europa League : Lukaku titulaire, Ocampos finalement sur le terrain

L'inter est prêt ! Les coéquipiers de Romelu Lukaku retrouvent ce vendredi le Séville FC pour la finale de l'Europa League. Pour cette rencontre, Antonio Conte va bien évidemment aligner Romelu Lukaku en pointe, aux côtés de Lautaro Martinez.

TEAM NEWS: Inter begin with the same starting XI that faced Getafe, Leverkusen & Shakhtar...#UELfinal