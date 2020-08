L'Union remporte le premier choc de la saison en D1B

Les hommes de Felice Mazzù ont réussi une rencontre presque parfaite pour s'imposer sur la pelouse de Deinze, l'ambitieux nouveau venu en D1B.

Première rencontre de la saison et première victoire pour l'Union de Felice Mazzù. Sur la pelouse de Deinze, les Unionistes ont souffert pour prendre les trois points.

Le premier but du match est tombé en fin de première période, grâce à Mathias Fixelles (41', 0-2). En seconde période, Hamzaoui est expulsé pour deux cartons jaunes mais le deuxième et dernier but du match sera aussi pour l'Union via Casper Nielsen (69', 0-2).

L'Union s'impose donc en ouverture du championnat et c'est de bonne augure pour la suite de l'exercice.