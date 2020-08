Steven Defour : "Mon passage à Burnley, l'un des meilleurs moments de ma carrière"

Steven Defour est toujours sans club depuis son départ de l'Antwerp. Interrogé par le média Burnley Express, le joueur est revenu sur son passage à Burnley.

Steven Defour garde un bon souvenir de son passage à Burnley. Actuellement sans club depuis son départ de l'Antwerp, le milieu de terrain a donné une interview pour Burnley Express.

Il y évoque notamment ses bons moments passés à Turf Moor : "Le fait d'être aimé dès la première minute alors que je n'avais pas encore joué, c'était quelque chose de spécial. Les supporters m'ont apprécié de plus en plus lorsque j'étais sur le terrain. Ce fut l'un des moments les plus heureux de ma carrière de footballeur", explique-t-il.

À l'époque, Defour avait quitté Anderlecht pour rejoindre la Premier League. Il est aussi revenu brièvement sur son passage chez les Mauves : "Quand j'ai signé pour Anderlecht, je savais que j'allais avoir des difficultés, notamment dues au fait que j'étais passé par le Standard avant. J'ai convaincu la plupart des supporters anderlechtois mais les plus fervents ne m'ont jamais accepté. C'était difficile pour moi parce que je me disais que tout ce que je faisais était insuffisant. Je me suis dit qu'il valait mieux que je parte."