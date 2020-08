Dieumerci, il y a au moins eu un but

L'Antwerp et La Gantoise étaient sous pression et cela s'est ressenti sur la pelouse du Bosuil. Du doute, de la nervosité et beaucoup d'erreurs techniques et très peu d'occasions dans une triste rencontre.

Lors de la montée des joueurs, un feu d'artifice est venu éblouir le ciel d'Anvers. C'est bien la seule chose qui a pu illuminer la soirée du peu de personnes présentes au Bosuil et il ne faut pas avoir peur des mots: la rencontre n'a pas été très agréable à suivre. On le savait avant le coup d'envoi, les deux équipes cherchaient non seulement leur première victoire, mais surtout à retrouver la confiance perdue après deux premières journées de championnat. Des erreurs techniques, des contrôles manqués, du jeu latéral: c'était compliqué pour les deux collectifs, et surtout pour des Gantois à la recherche d'automatismes vu le changement d'entraîneur. Les occasions ont alors été très rares. Pourtant, Haroun aurait pu marquer après deux minutes de jeu mais il a signé le raté du week-end à un mètre du but vide. Dieumerci Mbokani par contre n'a pas perdu son instinct de buteur, car c'est lui qui place une tête aussi puissante que précise dans le petit filet de Roef, bien servir par un Haroun plus précis au centre qu'au tir (17', 1-0). Les Anversois ne vont malheureusement pas embrayer pour tenter de mettre le deuxième. Le 3-5-2-1 mis en place par Leko bouche les angles et les flancs que sont Lamkel Ze et De Pauw ne sortent pas. En face, les Buffalos manquent clairement de confiance et la seule frappe vient des pieds de Castro Montes, mais Butez est vigilant. Après la pause, il y a un mieux du côté de Gand, qui pousse avec un jeu toujours assez latéral mais qui a le mérite de mettre Butez à contribution. Bezus, Kums ou encore Dorsch tentent leur chance de loin, sans succès. Les attaquants visiteurs sont par contre absents des débats. Bölöni tente le tout pour le tout avec l'entrée de Depoitre et de Dejaegere, sorti de nulle part, mais rien n'y fait. L'Antwerp l'emporte enfin et retrouve un peu de confiance avant de se déplacer à Charleroi. Du côté de La Gantoise, ce bon vieux Laszlo a du pain sur la plance.