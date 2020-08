Quand José Mourinho titille le PSG : "Un échec qu'ils n'aient pas encore gagné la Ligue des Champions"

Dimanche, le Paris Saint-Germain aura l'occasion de remporter la coupe derrière laquelle ils courent depuis si longtemps.

Une coupe qui est devenue la cible principale du club depuis 2011, année du rachat du club.

Cependant, José Mourinho n'est nullement impressionné par ce que le club a accompli au vu de ses énormes ressources financières : "C'est un échec qu'ils n'aient pas encore gagné la Ligue des Champions", confiait José Mourinho à DAZN, en faisant référence aux budget et investissements énormes de ces cinq ou six dernières années.

"Depuis combien de temps Thiago Silva joue-t-il à Paris ? Et Marquinhos ? Et puis il y a les vraies stars, comme Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani, Neymar et Mbappé. Le PSG rêve de la Ligue des Champions et c'est la première fois seulement qu'il est aussi près du but. La finale doit être un match dans lequel les stars excellent, et cette saison ils ont quelques ovnis dans l'équipe."

Réponse ce dimanche, le PSG devra venir à bout du Bayern Munich. Un gros morceau... et une belle affiche en perspective.