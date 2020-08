Quand Lovren avoue avoir voulu blesser Ramos pour venger son ami Salah : "Je lui ai dit que nous étions désormais quittes"

L'international croate a expliqué avoir cherché à faire mal à Sergio Ramos lors d'un match de Ligue des Nations disputé quelques mois après la finale de la Ligue des champions 2018 durant laquelle l'Espagnol avait blessé Mohamed Salah.

Dans une interview accordée à la chaîne egyptienne Sada El Balad, Dejan Lovren a livré une anecdote au sujet d'un certain Sergio Ramos. Ce dernier avait blessé Mohamed Salah en finale de la Ligue des champions 2018. Un incident que le Croate n'a toujours pas vraiment digéré. "Nous avons beaucoup mieux joué que le Real Madrid avant que Salah ne soit blessé, sa sortie a été un coup dur pour nous. Avec Mo, nous avions commencé par dominer le match."

Quelques mois après cette rencontre, la Croatie a affronté l'Espagne en Ligue des nations (3-2). Dans les derniers instants de la rencontre, l'ancien joueur de Liverpool a saisi l'opportunité de se venger. "Je respecte Ramos en tant que joueur et ce qu'il fait pour son équipe, il a remporté de nombreux titres. Mais d'un autre côté, il a des comportements que je n'aime pas et qui nuisent aux joueurs. Je ne veux pas faire une grande histoire, mais je pense que ce que Ramos a fait était intentionnel quand il a blessé mon ami Salah, il était donc temps qu'il paie pour ce qu'il avait fait", a lâché Lovren qui a donné un coup de coude à Ramos, sanctionné justement par l'arbitre de la rencontre. "Ai-je délibérément frappé Ramos après avoir blessé Salah ? Oui, c’est possible. Je l'ai volontairement frappé avec mes coudes et lui ai dit que nous étions désormais quittes", a conclu le défenseur central du Zénith.