Laszlo Bölöni: "Je ne voulais pas de ce match"

Laszlo Bölöni a vécu une première assez particulière ce samedi. Le Roumain retrouvait directement "son" Antwerp et il estime que sa nouvelle équipe aurait dû au moins prendre un point.

En quittant l'Antwerp en mai dernier, Laszlo Bölöni n'imaginait certainement pas retrouver son désormais ancien club sous le blason de La Gantoise. "Ce match, je n'en voulais pas pour débuter", a confié le Roumain en conférence de presse. "C'était un peu délicat, vous comprenez pourquoi. Mais il fallait l'accepter et je crois qu'au-delà de tout cela, nous avons été présents".

Le nouveau coach des Buffalos analyse la rencontre de ses nouvelles ouailles: "Nous avons loupé les 15 premières minutes. Ensuite, nous étions bien dans le jeu et nous avons équilibré les débats, voir même plus. J'ai l'impression qu'on a dominé la seconde période mais notre forte présence offensive ne s'est pas transformée en occasions franches".

Trouver des solutions pour changer de rythme en attaque

C'est donc un bilan de 0 sur 9 pour les vice-champions de Belgique. Le coach roumain va avoir du travail cette semaine mais il sait sur quels points il devra travailler: "On va encore travailler sur le plan mental, même si aujourd'hui je suis satisfait de notre combativité. Nous allons aussi devoir trouver des solutions pour changer de rythme en attaque et se trouver plus facilement en profondeur. Enfin, je voudrais que nous simplifions notre jeu, le jeu simple c'est plus rapide et plus intelligent".